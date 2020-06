Le nouvel entraîneur de Saint-Trond réputé "homme le plus détesté du football": "Cette réputation continue de me hanter"

Comme prévu, Kevin Muscat a pris la place de Kostic en tant qu'entraîneur de Saint-Trond. Il s'est déjà adressé aux fans sur le site internet du club.

"Je veux apporter un football attrayant, avec une énergie agressive. Et je crois que nous avons une équipe qui veut également progresser et atteindre ces objectifs. J'ai hâte de commencer l'aventure avec l'équipe et les supporters" : tel était le message de Kevin Muscat aux fans de Saint-Trond

En tant qu'entraîneur, l'Australien de 46 ans n'a jamais quitté les frontières de son pays. En tant que joueur, il a commencé et terminé sa carrière en Australie, mais a joué huit ans en Angleterre et en Écosse. Durant cette période, il a eu une certaine réputation... Celle du joueur le plus détesté sur le terrain.

"Ce n'était pas un sondage ou quelque chose", a-t-il ri. "C'était une déclaration d'un adversaire sur le terrain, mais elle continue de me hanter. Cependant, je veux être jugé sur nos performances et sur mon travail d'entraîneur."