La Ligue grecque reporte un match alors que le championnat va reprendre après trois mois d'arrêt

Le championnat grec était à l'arrêt depuis près de trois mois. La Super League va finalement reprendre ses droits ce samedi.

L'Olympiakos est largement en tête du classement, devant le PAOK et l'AEK. L'enjeu et le suspens sont plus importants en bas de tableau. Pourtant une des rencontres programmée ce week-end a dû être reportée.

Le match opposant le FC Xanthi à Atromitos avait initialement été déplacée du samedi au dimanche afin que les autorités sanitaires disposent de plus de temps pour prendre une décision. En effet, 7 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été enregistrés ces derniers jours dans la région de Xanthi. La Ligue grecque de football n'a finalement voulu prendre aucun risque et la rencontre a finalement été reportée à une date encore indéterminée.