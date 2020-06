Le RFC Liège signe un milieu de terrain supplémentaire

La préparation bat donc vraiment son plein au RFC Liège, avec cette nouvelle arrivée dans le secteur offensif.

La direction du RFC Liège poursuit son travail de préparation de la prochaine saison et renforce encore son noyau avec l’arrive pour une saison de Melvin RENQUIN, un milieu offensif français de bientôt 23 ans.

Né à Tourcoing en France, le 27 juin 1997, Melvin RENQUIN a été formé à Dunkerque pour évoluer jusqu’en Nationale avant de débarquer en Belgique aux Francs Borains et ensuite à la RAAL la saison passée.

En signant pour une saison, Melvin, courtisé par de nombreux clubs de la série, sait qu’en signant à Liège, il franchit un cap dans sa carrière :

"Pour un Français, Liège représente quelque chose. C’est un club historique avec des supporters qui mettent un ambiance énorme. C’est idéal pour moi car je souhaite monter d’un niveau et comme le club a clairement de l’ambition, c’est le challenge qu’il me faut. Mon objectif est de faire ma place dans cette équipe et de finir la saison dans le haut du tableau. J’ai fait le choix de quitter ma famille et de m’installer à Liège. Je me donne toutes les chances pour réussir. "