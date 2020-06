Preud'homme s'en va le coeur gros: "C'est dur pour moi de vous l'annoncer"

C'est donc officiel: Michel Preud'homme a annoncé qu'il quittait ses fonctions de T1. L'un des enfants du club quitte le giron de l'équipe première non sans regret.

Michel Preud'homme a parlé. Sa carrière d'entraîneur est donc terminée et on ne le reverra plus sur un petit banc, que ce soit celui du Standard ou ailleurs. Dans une capsule vidéo tournée par le club, MPH est revenu sur sa réfléxion.

"Je me suis demandé si, à 61 ans, je pouvais encore repartir pour une saison sur le banc. J'y ai réfléchi et le fait est que je ne peux pas me permettre de faire une saison de plus. C'est dur pour moi de vous l'annoncer. Ma tête me disait que je pouvais encore avoir envie d'aller à la guerre, mais le corps ne tiendra pas le coup".

Preud'homme a tenu aussi à expliquer les raisons de son retour au Standard, datant d'il y a deux ans: "Je venais souvent voir des matches au Standard, et il faut admettre que ce n'était pas toujours fameux. Je croisais des gens qui me demandaient de revenir, de donner un coup de main. Puis Bruno Venanzi m'a fait une proposition et je suis revenu. L'annonce de mon boulot de vice-président n'a été faite que pour une seule raison: montrer à tout le monde que je revenais pour un projet sur le long terme."