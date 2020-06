Kylian Hazard vu par deux équipiers : "Il a beaucoup gagné en maturité"

Sa deuxième saison avec le Cercle de Bruges n'était pas aussi bonne que la première, mais Kylian Hazard est enfin sorti de l'ombre de ses frères pour devenir un joueur professionnel à part entière. Un ancien équipier et l'un de ses partenaires cette saison nous ont donné leur avis.

Le Kylan Hazard 2019-2020 n'a rien à voir avec celui que Jonathan Heris a connu à Ujpest en 2015-2016, lorsque le petit frère de Thorgan et Eden tentait de se faire un prénom loin de la Belgique après un passage compliqué à Zulte Waregem. "Franchement, Kylian a beaucoup de talent et ça se voyait déjà à l'époque", nous affirme le défenseur central. "C'était déjà un bon joueur, seulement ... Il n'était pas encore très mature".

Aujourd'hui âgé de 24 ans, Hazard est enfin devenu Kylian. Jonathan Panzo, qui l'avait brièvement croisé à Chelsea, l'a retrouvé au Cercle de Bruges. "Il évoluait avec les U23 à Chelsea, donc on ne s'est pas vraiment connus. Et à Bruges, j'ai pu voir que c'était vraiment un Hazard (sourire). Il a du talent, c'est un excellent joueur, même s'il a du mal, comme nous tous, cette saison".

Enfin lancé ?

Pour Heris, "si Kylian avait grandi plus vite dans sa tête, il serait déjà bien plus haut. Mais ce n'est pas pour autant quelqu'un qui se croit arrivé ou se prend pour une star parce que c'est le frère d'Eden Hazard, c'est vraiment un gars qui a la tête sur les épaules". Et qui va pouvoir passer un palier la saison prochaine, encore ...