Le Bayern peut faire un pas de plus vers le triplé

Après un début de saison chaotique, le Bayern domine la Bundesliga de la tête et des épaules. Mais le club bavarois ne veut pas s'arrêter là.

Le Bayern va aller chercher un nouveau titre de champion d'Allemagne, le huitième de suite. Une domination sans partage qui avait pourtant mal commencé: le début de saison, sous la houlette de Niko Kovac, avait été catastrophique.

Mais les choses ont changé et depuis le retour du championnat, les joueurs de Hans-Dieter Flick dominent chaque rencontre et le titre est à portée de main.

Mais les coupes sont aussi dans l'oeil des Munichois. Celle d'Allemagne tout d'abord, qui passera par une victoire contre Francfort ce mercredi soir, celle de la Ligue des Champions ensuite puisqu'il faudrait un énorme retournement de situation pour que Chelsea ne se qualifie après le 0-3 encaissé lors du match aller.

Bref, le Bayern est devenu une machine à marquer des buts et Francfort pourrait en faire les frais, surtout que Lewandowski et Müller voudront s'en donner à coeur joie: les deux joueurs sont suspendus pour le prochain match de Bundesliga. Aucune raison de se préserver donc pour le meilleur passeur du championnat et le meilleur buteur. Kevin Trapp est prévenu, il va passer une mauvaise soirée.

Vous pensez que le Bayern va au moins marquer 4 buts dans cette rencontre? Alors n'hésitez pas, connectez-vous sur Betfirst et placez un bon pari sur le match entre le Bayern et Francfort. Si les joueurs de Munich marquent au moins 4 buts, votre mise de 100 Euros se transformera en un gain de 220 euros!