Préparation: Charleroi et trois autres clubs belges sur la route du FC Metz

Les Messins vont voir la vie en noir-jaune-rouge durant leur préparation estivale.

Le programme des matchs amicaux de préparation commence à voir le jour dans les pays où les championnats ont été arrêtés. C'est notamment le cas en France et en Belgique. Le FC Metz, qui préparera la reprise en Ligue 1, prévue le 23 août, a d'ailleurs confirmé le programme complet qui attend son noyau A cet été.

Avec quatre clubs belges sur la feuille de route messine. Les Grenats affronteront d'abord Seraing, avant de se mesurer à trois formations de Pro League: le Sporting de Charleroi, la Gantoise et Malines. Dijon et Strasbourg complètent ce programme et toutes ces rencontres se dérouleront, bien entendu, à huis clos.

Le programme belge du FC Metz:

17/07/2020: Metz-Seraing

24/07/2020: Metz-Charleroi

28/07/2020: La Gantoise-Metz

1/08/2020: Metz-Malines