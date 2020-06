🎥 Le Mondial 2010 débutait il y a déjà dix ans : le monde découvrait Tshabalala ... et les vuvuzelas

C'est le coup de vieux du jour, au lendemain des 20 ans de l'Euro 2000 : le Mondial sud-africain débutait le 11 juin 2010, il y a dix ans jour pour jour.

Il y a 10 ans, peu de gens connaissaient Siphiwe Tshabalala, auteur du superbe but d'ouverture du Mondial 2010, face au Mexique : sa frappe et la danse des Bafana Bafana extatiques sont restées dans les mémoires, malgré l'égalisation signée Rafael Marquez qui gâchera un peu la fête. Peu en Europe également connaissaient le son des vuvuzelas, si particulier ... et qui ne manque certainement pas à grand monde.

Il y a dix ans, l'Afrique lançait enfin son premier Mondial, une compétition à la saveur restée très particulière, entourée d'un enthousiasme presque inédit et qui ne manquera pas à la fois de surprises, de grands moments et de déceptions. Vous avez dix ans de plus : c'est le second coup de vieux de la semaine, après les 20 ans de l'Euro 2000 ...