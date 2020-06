Brend Hollerbach : mission accomplie, saison réussie et départ attendu

Ce n'était pas une grande surprise, mais c'est donc officiel depuis ce mercredi: Bernd Hollerbach a fait ses valises et quitté le Canonnier, au terme d'une saison globalement satisfaisante pour l'Excel Mouscron. Retour sur les 12 mois de règne du coach allemand au Canonnier.

Et c’est probablement la fin de la German Touch’ dans la zone frontalière, puisque c’est un Français, déjà connu de la maison hurlue, qui devrait lui succéder, en la personne de Fernando Da Cruz. Mais les supporters mouscronnois garderont de bons souvenirs de ces deux années à la sauce allemande. Bernd Storck et Bernd Hollerbach auront, sans aucun doute, rendu de fiers services à l’Excel.

Celui qui s’est ensuite assis sur le banc du Cercle avait fait très fort, en sauvant une situation pourtant compromise par un 0 sur 18 sur catastrophique en ouverture d’exercice 2018-2019, la mission de Bernd Hollerbach était donc doublement périlleuse: faire oublier Bernd Storck avec un noyau à nouveau largement remanié.

Un style moins spectaculaire, mais efficace

Grâce à quelques renforts bien sentis (on pense, entre autres, à Alessandro Ciranni, Aleix Garcia, Diogo Queiros ou encore à Stipe Perica, mais cette liste n’est pas exhaustive), l’entraîneur allemand a très vite mis sur pied une équipe consécutive. Et l’Excel n’a finalement jamais tremblé. Dans un style moins chatoyant que celui de Bernd Storck, probablement, mais à la fois pragmatique et efficace.

Tellement que pendant les deux tiers de la phase classique on a plus souvent parlé de lutte pour le top 6 que de maintien à Mouscron. Et avec le plus petit budget du championnat, ça reste la preuve d’un travail plutôt bien effectué.

Arrivée lilloise et stabilité?

Le bilan chiffré parle d’ailleurs sans aucun doute en faveur de Mr Hollerbach : 36 points en 29 journées et 16 points d'avance sur la lanterne rouge à l'issue de la saison (ou à une journée de la fin). Et l’Excel aurait peut-être pu faire mieux si l’Allemand, malade, n’avait pas été contraint d’abandonner son équipe durant plusieurs mois.

Mais ce bon bilan sportif n’a forcément pas gommé les difficultés financières mouscronnoises et les deux parties ont décidé de se séparer d’un commun accord. Pour sa septième saison consécutive parmi l’élite l’Excel Mouscron, qui a encore sauvé sa peau devant la CBAS, va donc désormais confier les rênes de son équipe à un huitième entraîneur différent. Pour une période plus longue et avec plus de stabilité ? C’est, sans doute, tout ce qu’on peut souhaiter aux supporters mouscronnois...