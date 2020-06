Toby Alderweireld : "Certains pensent que nous étions en vacances pendant le confinement"

Une des équipes qui verra certainement d'un bon œil la reprise de la Premier League est Tottenham. Les Spurs sont actuellement huitièmes, mais ils espèrent finir fort pour intégrer le top 5 synonyme de tickets européens.

Toby Alderweireld et ses équipiers ont travaillé dur pour y parvenir. Et ce, même durant le confinement, explique le défenseur belge à Talksport : « Certains pensent que nous étions en vacances pendant le « lockdown ». Il n’en fut rien. Nous avions des visio-conférences et nous recevions un programme physique précis. On s’est entraîné dur. Pourtant ce n’est pas toujours évident de le faire en étant seul ».

Tottenham aura au moins cet avantage : Harry Kane et Son seront désormais prêts pour la reprise, alors qu’ils étaient blessés au moment de suspendre la Premier League : « C’est bien sûr un avantage de les avoir de nouveau. Qui plus est, nous nous sommes renforcés tactiquement durant cette période » conclut, optimiste, l’Anversois de 31 ans.