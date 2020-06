🎥 Liga : Januzaj et la Real Sociedad tenus en échec

Il y avait une derniÚre rencontre au programme en Liga ce dimanche soir avec le déplacement d'Osasuna à la Real Sociedad.

Sur le banc d'entrée de jeu, Adnan Januzaj montera au jeu à la 73ème minute de jeu. Dans cette partie, ce sont les visiteurs qui ouvriront le score via un penalty transformé par Adrian Lopez (29e), 0-1. Les locaux égaliseront peu après l'heure de jeu via Mikel Oyarzabal (61e), 1-1. Le score n'évoluera plus.

La Real Sociedad conserve sa 4ème place avec ce partage à domicile tandis qu'Osasuna reste dans le ventre mou du classement.