Michel Preud'homme : "Sélectionneur de la Belgique ? J'ai fait une croix dessus "

Le technicien liégeois est revenu sur son choix de quitter le poste d'entraîneur principal du Standard de Liège.

Ce qui était dans l'air depuis longtemps, est devenu officiel il y a exactement une semaine : Michel Preud'homme n'entraînera plus le Standard. Il relèvera un autre défi en tant que vice-président et conseiller du club. Quant à savoir si MPH pourrait ressortir un jour de sa retraite, le principal intéressé a répondu. "Non, mais on ne sait jamais ce que la vie vous réserve", a-t-il expliqué auprès de nos confrères de Sporza. "J’aurais encore pu profiter de mon contrat de coach pendant un an. Mais par honnêteté, je n’ai jamais fonctionné de la sorte. En fait, je n’ai plus la force de faire ce métier d’entraîneur comme je souhaite le faire. J’ai l’impression que j’ai de plus de plus de mal à récupérer. Je suis heureux que la nouvelle soit maintenant connue. C'est une période étrange", a souligné le jeune retraité de 61 ans.



Sa décision était donc fixée depuis un certain temps. "Quand il est devenu clair que nous ne jouerions probablement plus, j'ai réfléchi pendant une semaine. Après cela, je suis allé parler au président. C'était donc au début du confinement. Maintenant que le nom du nouveau coach est connu, j'ai encore un peu de repos. Nous avons travaillé dur pendant le confinement pour tout arranger."





Preud'homme a souvent été mentionné au poste de sélectionneur de la Belgique. "Il y a souvent eu des contacts. Cela aurait été très bien, mais maintenant je ne pense pas que cela va se faire. J'ai fait une croix à ce sujet. Ce n'est plus dans ma tête. Mais je ne suis pas encore complètement éteint. J'ai encore beaucoup d'idées et envie de pouvoir pour m'impliquer dans le football, juste dans un autre rôle".



Peut-être qu'un emploi à la Fédération ou à la Pro League pour MPH. "Je ne vais pas assister à toutes les réunions de la Pro League comme je le faisais auparavant. Je conseillerai celui qui le fera pour Standard. J'ai lu que certaines personnes disent qu'il faut plus de personnes intelligentes au sommet du football belge. Beaucoup de gens l'ont peut-être oublié : j'ai failli être à la tête de la Pro League avec Roger Vanden Stock, mais cela a été rejeté. C'était vraiment une occasion de faire quelque chose de beau. Je n'ai pas encore été approché jusqu'à présent", a conclu Preud'homme.