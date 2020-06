Nicolas Frutos aura-t-il une seconde chance à Anderlecht sous Vercauteren et Kompany ? Des conversations ont eu lieu

Anderlecht cherche un nouvel adjoint pour Frank Vercauteren et désire une personne qui possède une histoire avec lle club. Nicolas Frutos pourrait être l'heureux élu, des conversations ont déjà eu lieu.

Anderlecht cherche un nouvel adjoint après le licenciement de Pär Zetterberg. Le club penserait à Nicolas Frutos pour ce poste. C'est ce que rapporte Het Laatste Nieuws, qui ajoute que le club et l'Argentin se sont entretenus dans une atmosphère constructive.

L'Argentin de 39 ans avait évolué chez les Mauves entre 2006 et 2010 et a dû mettre fin prématurément à sa carrière en raison d'une accumulation de blessures. Vincent Kompany et Frutos ont été coéquipiers du premier semestre 2006. L'Argentin a également joué sous la direction de Frank Vercauteren au RSCA pendant un an et demi.

Pas de rancune

En tant qu'entraîneur également, Frutos a un passé avec le club, mais cela s'est terminé assez brusquement. En 2016, il était là en tant qu'assistant et a été coach intérimaire en 2017. Il avait espéré devenir entraîneur principal, mais ce ne fut pas le cas. Après cela, il a démissionné.

Il n'avait pourtant aucune rancune à l'égard du club, car lorsqu'il a cherché un stage dans le cadre de sa formation d'entraîneur, il est revenu chez les Mauves. C'était au début de l'année 2020 et il a alors fait une bonne impression.