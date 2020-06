Thibault Peyre heureux de sa prolongation : "Une véritable preuve d'amour"

Ce jeudi, les Sang et Or ont prolongé le contrat de leur défenseur central jusqu'en 2024.

Arrivé durant le mois de janvier 2019 en provenance de l'Union Saint-Gilloise, Thibault Peyre s'est rapidement imposé Derrière les Casernes. Le Français fait partie des grands artisans de la belle saison de Malines qui a terminé à la 6ème place quand la Jupiler Pro League a été définitivement arrêtée après la 29ème journée. Le Kavé a donc tenu à prolonger son défenseur central.

"Les pourparlers avaient débuté il y a mois, et maintenant c'est fait. Je suis vraiment content", nous confie Thibault Peyre. "Je suis heureux et je me sens vraiment bien ici à Malines. J'ai envie de m'inscrire à long terme avec le KaVé. Le club m'a offert un contrat de quatre ans, une véritable preuve d'amour et une grande marque de confiance. Je suis honoré de porter le maillot malinois", a souligné le natif de Martigues.

Le joueur âgé de 28 ans a déjà un objectif dans la tête pour la saison à venir. "Nous avons terminé à une belle 6ème place même si nous aurions pu faire mieux. Une super saison par rapport aux attentes et au statut de promu. Néanmoins, il ne faut pas s'enflammer et nous devons rester sur nos gardes. Essayons de faire aussi bien et de titiller les cadors du championnat", ajoute le défenseur central.

Cette semaine, beaucoup de clubs dont le KV Malines ont repris les entraînements. "Cela fait un bien fou de revoir ses coéquipiers et de toucher le ballon à nouveau. Les séances sont intenses mais c'est ce qu'il faut pour bien préparer la saison à venir. Nous attendons d'accueillir les nouvelles recrues qui vont venir renforcer l'effectif", a conclu Thibault Peyre.