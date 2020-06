📷 Mitrogoal n'a pas encore trouvé le chemin du...coiffeur

Il n'y a pas que la Pro League qui a retrouvé le chemin des filets, la Championship aussi. Meilleur buteur de la compétition, Aleksandar Mitrovic n'a visiblement pas encore retrouvé le chemin du coiffeur.

Il faut vraiment y regarder à deux fois pour reconnaître l'ancien buteur d'Anderlecht. Le Serbe porte toujours les couleurs de Fulham.

Yes that's aleksandr mitrovic

Didn't recognise him pic.twitter.com/8yDM2ZEg91