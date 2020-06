Lamkel Zé renvoyé chez les Espoirs !

L'enfant terrible de l'Antwerp n'est vraiment plus en odeur de sainteté au Great Old.

Les jours de Didier Lamkel Zé à l'Antwerp semblent comptés. L'ailier s'est en effet fait remarquer ces derniers jours et manifestement Ivan Leko ne veut pas se laisser dominer, et il a pris selon Het Laatste Nieuws une décision radicale: Lamkel Zé devra s'entraîner avec les Espoirs.

Le trublion anversois a manqué la reprise des entraînements suite à la pose d'implants capilaires. Ensuite, le joueur a laissé sous entendre sur Instagram qu'il discutait avec Anderlecht.

Tout cela s'ajoute aux nombreuses frasques du joueur, sur et en dehors des pelouses. Un départ semble de plus en plus d'actualité.