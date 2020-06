📷 🎥 Le Club Bruges présente son nouveau maillot

Le Club Bruges a présenté ses deux maillots pour la saison 2019-2020 et c'est le retour aux couleurs traditionnelles du club.

En marge de la reprise des entraînements des hommes de Philippe Clement, le Club Bruges a aussi présenté son nouveau maillot pour la prochaine saison.

Le maillot "Home" est dans la tradition: des rayures noires et blanches. Pour le maillot "Away", les couleurs fantaisistes ont été oubliées: un maillot blanc et légèrement gris sera sur les épaules de Vormer et de ses coéquipiers.