Deux attaquants prolongent avec le Kavé

Un autre pion majeur et un jeune prolongent avec le Kavé.

Le Kavé continue de préparer sa prochaine saison sur le terrain, mais aussi en coulisses. Après Thibaut Peyre, c'est au tour d'un autre cadre de l'effectif de Wouter Vrancken de signer un nouveau contrat. William Togui s'est engagé jusqu'en 2024.

Arrivé il y a deux ans, l'attaquant ivoirien, a marqué 13 buts et 4 assists en 51 matchs et il aura donc largement l'occasion de faire grimper son total. Sa prolongation s'accompagne de celle d'un autre attaquant: le jeune Grec Angelos Kotsopoulos, 19 ans, qui s'est fait remarquer chez les Espoirs cette saison, a signé un nouveau bail d'un an à Malines.