Kevin De Bruyne beau joueur: "Même si on avait fait mieux, on n'aurait eu aucune chance"

Kevin De Bruyne a essayé de retarder l'échéance, mais il n'y avait de toute façon rien à faire contre Liverpool.

L'an dernier, Liverpool et Manchester City s'étaient livré un palpitant duel pour le titre jusqu'à la dernière journée. Cette fois, il n'y a pas eu photo: Liverpool a marché sur la Premier League et Kevin De Bruyne, auteur d'un superbe but jeudi soir, en est conscient.

"Liverpool l'a mérité"

Il a été le premier à le reconnaître après la défaite de City contre Chelsea qui a offert le titre aux Reds. "Liverpool était indiscutablement la meilleure équipe cette saison", commence-t-il. "Même si on avait mieux, on n'aurait sans doute eu aucune chance d'être champion cette année."

Et le compteur de Liverpool, qui affiche un impressionnant 86 sur 93 à sept journées de la fin, est là pour en témoigner. "Quand tu as autant de points à ce moment de la saison... On ne peut que féliciter Liverpool, ils l'ont mérité."