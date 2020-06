Le titre envolé, mais pas les ambitions pour Kevin De Bruyne

Le faux suspense est terminé en Premier League, mais ça n'empêche pas Kevin De Bruyne de voir plus loin.

Après avoir régné sur l'Angleterre pendant deux saisons, Manchester City a laissé son trône à Liverpool, nettement au-dessus du lot, cette saison, en championnat. "Et on a aucun problème avec ça, ils étaient meilleurs. Mais on a essayé et on essayera encore", insiste Kévin De Bruyne.

De Bruyne: "Je signe directement"

D'ailleurs, la saison des Cityzens est loin d'être terminée. Déjà vainqueurs de la Coupe de la Ligue, Kevin De Bruyne et ses partenaires ont encore deux autres trophées en ligne de mire. Le Diable Rouge confirme: "Il y a la FA Cup et la Champion’s League. Imaginez qu’on gagne les deux, ce serait une super saison. Je signe directement si vous voulez", sourit-il.

Première étape dimanche dans cette conquête de trophées pour Manchester City, qui se déplacera à Newcastle, en quart de finale de la FA Cup.