Eric Van Meir envisage déjà la saison prochaine: "Un seul challenger pour Bruges"

Si le coup d'envoi de l'exercice 2020-2021 est encore loin, Eric Van Meir estime déjà qu'il sera difficile de concurrencer le Club de Bruges.

"Si le Club fait aussi bien que la saison dernière, alors je ne vois pas de concurrent", estime l'ancien défenseur du Lierse et de Standard. "Bruges avait la meilleure défense, le meilleur gardien et n'a perdu qu'une seule rencontre. Et je ne m'attends pas à ce que ça soit différent. Philippe Clement ne va pas devoir tout reconstruire, comme ça pourrait être le cas au Standard et à Anderlecht par exemple."

À La Gantoise, pourtant, on espère bien titiller Bruges jusqu'au bout... "Le danger viendra de là pour Bruges", acquiesce Eric Van Meir. "Je pense que La Gantoise sera le seul challenger de Bruges. Les Blauw en Zwart sont les grands favoris. La Gantoise arrive en deuxième position. Ça dépendra de ce que va faire David. S'il part, Gand va devoir lui trouver un remplaçant sérieux."

Et l'Antwerp pourrait être la troisième équipe selon l'ancien Diable Rouge. "Ivan Leko et l'Antwerp, ça va matcher", insiste-t-il. "Leko va insuffler du caractère à l'équipe et le public va adorer. C'est le coach idéal pour le Great Old. Mais beaucoup de joueurs importants sont partis. Il faudra voir comment ils sont remplacés", conclut-il.