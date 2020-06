Privé de temps de jeu, Timothy Castagne n'est pas inquiet

Il a débuté les deux rencontres jouées par l'Atalanta depuis la reprises sur le banc, mais ça ne le tracasse pas.

Si on ajoute les matchs jouées avant le break, ça fait quatre rencontres consécutives sans titularisation pour Timothy Castagne. "Nous tournons beaucoup en ce moment", explique-t-il à La Dernière Heure.

"Il y a une quinzaine de cadres et tout le monde va jouer. Je suis d’ailleurs monté au jeu et j’ai failli être décisif", ajoute le latréal belge qui a joué 40 minutes et qui avait offert un ballon de but à Pasalic, mercredi. "Il s’est excusé de ne pas avoir conclu, mais ce sera pour la prochaine fois."Ce dimanche sur la pelouse de l’Udinese ?