🎥 (Mauvais) Souvenir: quand Saeed Al-Owairan martyrisait les Diables Rouges

Un solo inoubliable qui avait précipité la fin de l'aventure américaine des Diables Rouges.

Quatre ans après la volée assassine de David Platt en huitième de finale en Italie, les Diables Rouges réussissent à nouveau leur départ aux Etats-Unis, en 1994. Une victoire contre le Maroc grâce à un but de Marc Degryse (1-0) et une autre contre les Pays-Bas, avec un Michel Preud'homme en état de grâce et un but de Philippe Albert: les Diables sont donc qualifiés avant d'aborder leur troisième et dernier match de poule.

C'était il y a tout juste 26 ans, un duel contre l'Arabie Saoudite qu'Enzo Scifo et consorts abordent en grands favoris. Un point suffit d'ailleurs pour assurer la première place du groupe et éviter la Mannschaft au tour suivant. Mais les hommes de Paul Van Himst passent à côté de leur match.

L'Allemagne et la fin du parcours en huitième

Et un homme surgit dès la cinquième minute de jeu pour terrasser la Belgique. Saeed Al-Owairan s'est fait un nom ce jour-là en traversant tout le terrain pour aller crucifier Michel Preud'homme et offrir à l'Arabie Saoudite une qualification inédite et inespérée pour les huitièmes de finale.

C'est la soupe à la grimaces en revanche pour les Diables Rouges, qui se coltinent les champions du monde en titre et tombent, avec les honneurs et une polémique arbitrale, au tour suivant (3-2). Vainqueur de la poule, les Pays-Bas éliminent pour leur part les Etats-Unis, avant de s'incliner en quart de finale contre le Brésil. L'Arabie Saoudite bouclera ce mondial historique par une défaite contre la Suède en huitième.