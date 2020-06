Certitudes et révélations: que retenir de la saison 2019-2020 de la Bundesliga?

La saison 2019-2020 de la Bundesliga est terminée. Et elle a comme une impression de déjà vu. Retour sur un championnat que tout le monde a recommencé à suivre après la crise du Coronavirus.

Le Bayern, la force tranquille

Les Bavarois sont encore champions. Huit ans que ça dure, et rien ne semble vouloir briser l'égémonie du Bayern. Pourtant, cette saison n'a pas été un long fleuve tranquille. Au soir de la 14ème journée, ils étaient bloqués à la 14ème place, à 11 longueurs de Leipzig. Puis Hans-Dieter Flick est arrivé et la donne a changé. 13 victoires sur les 13 derniers matches: impossible à déboulonner.

Les Munichois ont pu aussi compter sur leur meilleur buteur: Robert Lewandowski. Le Polonais est toujours l'un des meilleurs numéro 9 du monde et ses 34 buts en 31 rencontres lors de cet exercice le démontrent. Et notre petit doigt nous dit qu'il va encore aligner les buts pendant quelques années.

Dortmund et Leipzig, les déceptions

La grosse déception, c'est le Borussia Dortmund. Les joueurs de Lucien Favre ne se sont jamais vraiment retrouvés en tête du championnat et c'est un peu ce qui est reproché au tacticien suisse. Le titre, les dirigeants du Borussia l'attendent depuis la saison 2011-2012 et le temps commence à être long. Lucien Favre est prolongé pour une saison de plus, mais il est clair qu'il n'aura pas une autre chance si cela ne se passe pas bien pour ses ouailles.

L'autre déception de la saison, c'est Leipzig. En début d'exercice, le titre n'était pas une obligation mais quand on est champion d'automne, l'appétit vient en mangeant. Le club de Werner a perdu de sa superbe après la pause hivernale et le titre leur est passé sous le nez.

La révélation Kai Havertz

Le meneur de jeu du Bayer Leverkusen a porté son équipe tout au long de la saison et même si le Bayer ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Son avenir à lui est tout tracé: un transfert, vers le Bayern ou la Premier League et une belle carrière.

Le miracle du Werder

Club historique de la Bundesliga, le Werder Brême est passé tout près de la correctionnelle. Ils ont dû attendre la dernière journée de championnat et cette victoire un peu improbable contre Cologne pour dépasser Dusseldorf et jouer son avenir lors du barrage. Rien n'est cependant gagné car Heidenheim vendra chèrement sa peau.