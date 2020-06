Officiel : Benfica se sépare de Bruno Lage

Les mauvais résultats des dernières semaines auront lourdement pesé dans la balance, notamment ce lundi lors de la nouvelle défaite à domicile (0-2) contre Maritimo.

Le Benfica Lisbonne vient de se séparer de Bruno Lage. Le technicien portugais a trouvé un accord de principe avec son président Luis Filipe Vieira pour mettre un terme à son contrat, lui qui n'aura passé qu'une seule saison sur le banc des Aigles.

Benfica est mal en point depuis la reprise de la Liga Nos avec seulement deux petites victoires en six rencontres disputées et se retrouve deuxième du championnat à six longueurs du FC Porto. Benfica aurait jeté son dévolu sur Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de Tottenham en novembre dernier.