Le Belge Largie Ramazani quitte Manchester United

Arrivé en 2017 à Manchester United, le jeune talent belge Largie Ramazani ne restera pas chez les Red Devils, où il arrivait en fin de contrat.

Largie Ramazani (19 ans) va relever un nouveau défi : le Belge formé au RSCA jusqu'à ses 12 ans avait rejoint Manchester United en 2017 en provenance de Charlton Athletic, signant un an plus tard son premier contrat professionnel. Celui-ci arrivait à son terme et le joueur a annoncé qu'il ne resterait pas à Old Trafford.

"Aujourd'hui, je ne peux dire que merci au club et aux fans qui m'ont toujours soutenu (...) Je dis au revoir à Manchester United mais j'emporte avec moi beaucoup de souvenirs, de leçons et de grands moments qui vivront avec moi pour toujours", déclare l'ailier gauche, international belge U19.

Largie Ramazani compte une apparition en équipe A, en Europa League lors du déplacement à Astana.