Un score de tennis sans but pour Romelu Lukaku, Radja Nainggolan à l'assist

Deux matchs au programme du début de soirée en Serie A et deux joueurs belges en évidence.

L'Inter n'a pas fait dans le détail contre Brescia, mercredi soir, à Milan. Antonio Conte avait pourtant décidé de laisser plusieurs titulaires habituels au repos, mais la lanterne rouge de Serie A n'a pas fait illusion plus de cinq minutes sur la pelouse de San Siro.

🇨🇱🤝🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Un but pour les fans de Manchester United ! 😘#InterBrescia 🇮🇹 pic.twitter.com/UKuvlVXswB — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 1, 2020

Le temps pour Alexis Sanchez de servir idéalement un autre ancien Mancunien, Ashley Young qui ouvrait le score et inscrivait son deuxième but avec les Nerazzurri. Passeur, Alexis Sanchez s'est ensuite transformé en buteur. Le Chilien a doublé la mise sur penalty.

Danilo D'Ambrosio, Roberto Gagliardini, Christian Eriksen (grâce à une frappe de Romelu Lukaku mal repoussée) et Antonio Candreva ont parachevé le cavalier seul de l'Inter (6-0), qui conforte sa troisième place, à quatre points de la Lazio et à huit de la Juve.

Pas de victoire, en revanche, mais un assist pour Radja Nainggolan. Mené à Bologne suite à un but de Musa Barrow, inscrit juste avant la pause, Cagliari a égalisé juste après la pause grâce à Giovanni Simeone. 1-1 score final, Cagliari et Bologne restent coincés aux neuvième et dixième rangs du classement.