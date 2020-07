Jason Kaluanga veut poursuivre sa progression à un échelon supérieur : "Des clubs de Nationale 1 se sont renseignés très récemment"

Sortant de deux très belles saisons du côté de Trèves, le back droit pourrait changer d'air cet été et poursuivre sa progression à un échelon supérieur.

Jason Kaluanga vient de réaliser une très bonne saison à Trèves, pensionnaire de quatrième division allemande. Le back droit était même dans le viseur d'un club de BGL Ligue (première division luxembourgeoise) l’été dernier et celui ci n'a pas hésité à formuler une très belle offre, mais son club a refusé de s'en séparer au plus grand étonnement des observateurs étant donné le montant important proposé. De plus, un club luxembourgeois ne soumet quasiment jamais d'offre de transfert et engage la plupart du temps des joueurs libres.

Quoiqu'il en soit, le Liégeois pourrair changer d'air cet été et ne manque pas de prétendants en France et en Allemagne. "Il y a plusieurs clubs de Nationale 1 (3ème division française) qui se sont renseignés très récemment et Jason est prêt à passer un nouveau cap", nous confie son agent Rodrigues Kinkani. "Jason est un back droit, solide défensivement et qui n'hésite pas à monter pour percuter sur son flanc, de nos jours c’est très recherché."

Le joueur ne serait également pas contre un retour en Belgique afin d'y poursuivre sa progression.