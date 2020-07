Anderlecht invite un jeune talent de 16 ans à s'entraîner avec l'équipe A

L'objectif du RSC Anderlecht est clair : à intervalles réguliers, si possible à chaque stage, intégrer de jeunes joueurs issus de l'équipe Espoirs. Un petit nouveau était au rendez-vous ce jeudi.

Le tout jeune meneur de jeu Kristian Arnstad (16 ans), principale - voire seule - trace laissée par Frank Arnesen lors de son passage au RSCA, a été invité par Frank Vercauteren et Vincent Kompany à s'entraîner avec l'équipe A. Le milieu offensif norvégien permet ainsi au groupe d'être plus étoffé, et profite de l'expérience de ses aînés.

Très impressionnant sur le plan technique en Espoirs, Arnstad manque cependant encore de coffre sur le plan physique et ne devrait pas encore se faire une place dans le noyau A à la reprise. Il fait cependant partie des candidats à une promotion rapide.