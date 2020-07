Liga : Adnan Januzaj sorti blessé, mais la Real Sociedad l'emporte

La Real Sociedad a peut-être porté le coup fatal à l'Espanyol Barcelone, à dix points de la première place de non-relégable. Adnan Januzaj a participé à la victoire, pendant une période ...

Adnan Januzaj était titulaire dans les rangs de la Real Sociedad, mais le club basque s'inquiétera un peu pour son Diable Rouge sorti à la pause sur blessure, remplacé par Martin Odegaard. Une sortie alors que son équipe était menée au score par un Espanyol Barcelone condamné à l'exploit s'il veut encore croire au maintien en Liga.

En seconde période, cependant, la Real Sociedad renversera la situation : José égalisera à la 56e minute, avant un but cruel à la 84e (Isak, 2-1) qui permet aux Basques de revenir à deux points de la 6e place occupée par Getafe ... et laisse l'Espanyol à 10 points du Celta Vigo, 17e de Liga et premier au-dessus de la zone rouge.