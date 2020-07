Antonio Milic part en vacances, le Rayo Vallecano rompt le prêt !

Alors que le RSCA lui avait donné l'autorisation de rester au Rayo Vallecano jusqu'au terme de la saison en cours, Antonio Milic aurait décidé de partir en vacances.

Malentendu ou comportement peu professionnel ? Toujours est-il qu'Antonio Milic (26 ans) semble avoir amené le Rayo Vallecano à rompre son prêt, rapporte ce vendredi La Dernière Heure. Milic, dont le prêt avait été prolongé par le RSCA jusqu'au terme de la saison 2019-2020 de D2 espagnole, aurait posté des photos de lui en vacances.

Le Rayo aurait dès lors réclamé des dommages et intérêts au joueur et à Anderlecht (qui avait prolongé le prêt contre compensation financière), tout en mettant un terme au contrat. On risque donc de revoir Antonio Milic à Neerpede plus vite que prévu.