📷 Un jeune supporter de Manchester City écrit une lettre à Kevin De Bruyne : "J'espère que tu resteras pour toujours"

Un supporter âgé de 7 ans a envoyé une lettre touchante à son idole pour lui rappeler qu'il était le meilleur.

Le moment "trop mignon" de la journée. Dans le cadre de cours à domicile, un jeune supporter de Manchester City a écrit une lettre directement adressée à Kevin De Bruyne.

"Cher Kevin De Bruyne, je t'écris pour te dire que tu es incroyable parce que tu as le meilleur tir du monde, tu es exceptionnel pour tirer les penaltys et tu ne rates jamais une passe. Je pense aussi que tu as de beaux cheveux. En fait, je crois que tu es un bon père aussi. J'espère que tu resteras à Manchester City pour toujours", écrit Alexander, âgé de 7 ans.

Un message qui devrait faire sourire le Diable Rouge... et pourquoi pas le convaincre de rester un peu plus longtemps à l'Ethihad ?