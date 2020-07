Officiel : Cité sur le banc du Barça la saison prochaine, Xavi Hernandez a tranché concernant son avenir

Cet hiver déjà, les dirigeants barcelonais ont tenté de le convaincre, sans succès. Désormais, on parle déjà de lui pour l'été 2021, date à laquelle se tiendront les élections présidentielles du club blaugrana.

Alors que son nom était souvent cité du côté du Barça ces dernières semaines, Xavi Hernandez ne fera pas son retour au Camp Nou cet été mais peut-être bien l'année prochaine après les élections présidentielles du champion d'Espagne en titre. Mais en attendant, il ne quittera pas le Qatar et Al-Sadd.

"Je suis heureux de continuer à faire partie de ce grand club une année supplémentaire. On continuera de travailler avec le plus d'implication et de motivation possibles pour rendre la confiance qui nous a été accordée", a écrit le Catalan sur Instagram.