Dante s'enflamme pour le PSG et Neymar

Pour la première fois depuis 2016, le Paris Saint-Germain a réussi à se hisser en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Interrogé par Le Parisien, Dante, le défenseur central brésilien de Nice voit bien le Paris Saint-Germain aller au bout de la compétition sous l'impulsion de Neymar.

"Ça peut être la bonne année pour le PSG. Je mets une pièce sur Paris et le Bayern. La qualification face à Dortmund a montré les ressources de cette équipe. Emmenée par Neymar, elle a une belle carte à jouer. (…) Lui, il a franchi un cap. Avec les blessures à répétition, il a vécu des choses qui ne sont pas faciles, mais il a beaucoup de personnalité et de caractère. Il a su faire son autocritique pour s'améliorer encore et penser collectif. Ça se sent aussi dans ses relations plus fluides avec ses équipiers. On a de lui une image tronquée. Ce garçon est extraordinaire. Il aime profondément le jeu. Sur un terrain, il respire la joie", a expliqué l'ancien du Bayern et du Standard de Liège.