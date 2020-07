Noë Dussenne revient sur ces derniers mois et évoque son nouveau rôle

Juste après avoir rejoint le Standard de Liège en provenance de Mouscron, le défenseur central s'était gravement blessé en début de saison dernière.

Après sa rupture des ligaments du genou occasionnée le 30 août dernier, Noë Dussenne a dû passer par une longue rééducation qui l'a privé des terrains pendant six mois. Le défenseur du Standard de Liège est désormais de retour sur les terrains et a disputé une mi-temps avec le Standard contre Courtrai ce samedi après-midi.

"J'ai de bonnes sensations, mon genou va bien. Très difficile parce que j'ai eu deux semaines d'entraînement puis j'ai eu les ligaments croisés, soit six mois sur la touche", confie le joueur âgé de 28 à l'issue de la victoire des Rouches. "À mon retour au mois de mars, j'ai ensuite effectué une semaine d'entraînement puis ce fut directement le confinement. Je ne me suis pas arrêté durant ces trois derniers mois. J'ai couru et bougé tous les jours, et à l'heure actuelle je me sens bien. Je retrouve le rythme et c'est en effectuant des matchs que cela va revenir", a expliqué le Montois.

Le défenseur central avait été associé à John Nekadio, le petit frère de Christian Luyindama en seconde période contre Courtrai. 'Il n'a pas joué beaucoup de matchs mais je dois le guider ainsi que les autres. Un rôle qui me plait, j'aurais aimé que quelqu'un me mette aussi sur la voie à mes débuts. Mon rôle est donc de les aiguiller et de les pousser", a souligné l'ancien joueur de Crotone et de La Gantoise.

Après avoir rencontré Waremme, pensionnaire de D2 ACFF, le Standard a ensuite directement affronté un club de D1A. "Ce n'est pas plus mal, on sait où on se situe comme ça. On a gagné, on a vu de bonnes et moins bonnes choses, on va analysé cela. De plus, c'est positif car on va de l'avant", a conclu Noë Dussenne.