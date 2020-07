Les nouveaux visages du Conseil d'Administration de la Pro League sont connus

Il y aura quatre nouvelles têtes lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration.

Lors de l'Assemblée Générale de la Pro League, les votes pour la constitution du nouveau Conseil d'Administration ont été effectués. Comme l'explique Belga, quatre nouvelles têtes font leur apparition dans le conseil.

Alexandre Grosjean (Standard), Ronny Verhelst (Courtrai), Sven Jaecques (Antwerp), et Karel Van Eetvelt (Anderlecht), sont les nouveaux membres. En plus d'eux, les mandats de Michel Louwagie, Mehdi Bayat et Eddy Cordier (Zulte-Waregem) ont été prolongés.