📷 🎥 Arteta peste sur l'arbitrage: "Leicester doit jouer à 10 après 42 minutes"

Les clichés partagés par Mustafi parlent sont impressionants. Le défenseur allemand présente deux traces de crampons sur le côté droit de son visage, le souvenir de la semelle de Jamie Vardy venur heurter le visage de l'Allemand lors de la rencontre entre Arsenal et Leicester.

Alors que les deux joueurs étaient au duel pour disputer un ballon aux abords de la surface londonienne, Mustafi s'est retrouvé au sol. Dos à lui, Vardy a heurté violemment le visage de son homologue d'un coup de pied dans sa chute. Un gros choc non observé par le VAR.

There is nothing more painful than not winning a game you deserved to win 👊🏻 #SM20 pic.twitter.com/Vnz0OZjmcG