🎥 Trois statistiques étonnantes derrière le deuxième but de la saison de Christian Benteke

S'il a récupéré une place de titulaire avec les Eagles, marquer ne fait plus vraiment partie des habitudes de Christian Benteke en Premier League.

Souvent cantonné au rôle de joker la saison dernière, Christian Benteke a retrouvé sa place dans le onze de base de Crystal Palace cette saison. Malgré plusieurs pépins physiques et à quatre journées de la fin du championnat, il a déjà beaucoup plus joué que la saison dernière en Premier League. Marquer, en revanche, ne fait plus partie de ses bonnes habitudes. Et ce but va lui faire du bien. La preuve en trois stats.

801

S'il avait déjà inscrit un but cette saison, ça faisait très longtemps que le Diable Rouge n'avait plus fait trembler les filets à domicile. Christian Benteke aura dû attendre 801 jours pour inscrire un but à Selhurst Park.

Total doublé

Si le but inscrit contre Chelsea est le deuxième de la saison, le Liégeois a aussi doublé son total de buts inscrits par rapport à la saison dernière en championnat. Il avait d'ailleurs fait beaucoup mieux avec les Diables: trois buts en trois matchs disputés, cette saison, avec l'équipe nationale.

Sept ans

Autre attaquant en panne de réussite ces dernières saisons, Danny Welbeck a, lui aussi, retrouvé la joie du buteur, mardi soir. Christian Benteke et l'Anglais n'avaient plus marqué le même jour depuis plus le mois de novembre 2013, soit près de sept ans.