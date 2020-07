Felice Mazzù a effectué son retour sur un banc: "Cela me fait énormément plaisir"

Felice Mazzu était pour la première fois sur le banc de l'Union ce samedi. Si les Bruxellois se sont inclinés, Mazzù n'a pas boudé son plaisir et reste positif avec ses ouailles.

Nous étions le 10 novembre 2019 et Genk recevait La Gantoise. Il ne le sait pas encore, mais Felice Mazzu était ce soir-là le coach de Genk pour la dernière fois. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et l'ancien entraîneur de Charleroi a signé à l'Union St-Gilloise.

"Revenir sur le banc en tant qu'entraîneur, ça m'a fait énormément plaisir", a déclaré Mazzù sur le site officiel du club. Pourant, son retour est synonyme de défaite puisque ses hommes se sont inclinés sur le score de 0-1 contre le Crossing Schaerbeek.

Mais l'entraîneur positive et remet cette première rencontre dans son contexte. "Je ne suis pas mécontent de tout, car il y a eu des choses positives et négatives. C’est vraiment trop tôt pour tirer des conclusions, d’autant que tout le monde n’a pas joué à son poste. On verra plus clair dans quelques semaines. Monter est l’objectif, et on va tout faire pour y arriver même si on a déjà vu aujourd’hui qu’on a encore beaucoup de travail."