Le gardien de Belenenses quitte le terrain à la pause pour aller...en quarantaine

Belenenses a fini par s'incliner 0-1 à domicile contre Moreirense dans ce match comptant pour la 31ème journée du championnat portugais.

André Moreira (24 ans), le gardien de but de Belenenses a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps du match qui opposait son équipe à Moreirense en Liga NOS pour partir en quarantaine, a annoncé samedi la ligue portugaise de football. "A la mi-temps, ordre a été donné au joueur (André Moreira) de quitter le terrain par décision de l'Autorité nationale de santé et du docteur Graça Freitas, qui a indiqué que les critères de distanciation et de quatorzaine n'ont pas été respectés", a souligné la Liga NOS dans un communiqué diffusé ce samedi soir.

Le portier portugais partageait sa chambre avec le troisième gardien, Joao Monteiro qui a été testé positif au nouveau coronavirus, comme le rapporte la presse portugaise.

"La ligue portugaise, avec son consultant le docteur Filipe Froes, conjointement avec le département médical de Belenenses, a effectué durant toute la semaine un accompagnement médical du joueur André Moreira. Compte tenu que le joueur a été testé négatif au SRAS CoV-2 le 8, 9 et 10 juillet, le docteur Filipe Froes (...) a fini par émettre un avis positif pour la participation du gardien au match de ce (samedi) soir entre Belenenses et Moreirense", a précisé la Liga NOS dans son communiqué.