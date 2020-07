La Juventus n'avance plus, la Lazio non plus

Soirée animée en Serie A avec un nouveau festival de buts dans un match de la Juventus sans victoire à la Clé. Les deux clubs de Rome ont des destins différents.

Pendant que l’Atalanta cartonne et impressionne, la Juventus n’avance plus vraiment. Même s’il y a encore 7 points d’écart entre les deux équipes, les hommes de Sarri n’arrivent plus à gagner. Sur la pelouse de Sassuolo, la Vieille Dame a concédé un nul sur le score de 3-3. Une rencontre spectaculaire qui a vu les deux équipes mener tour à tour. Danilo, Higuain et Alex Sandro sont les buteurs de la Juve.

Dans le même temps, la Lazio a aussi concédé un nul, vierge pour sa part, sur la pelouse d’Udinese. Les hommes de Simone Inzaghi sont troisièmes avec un point de retard sur l’Atalanta.

La Roma a de son côté a consolidé sa cinquième place en l’emportant contre le Hellas Verone grâce à des buts de Veretout et de Dzeko.

Dans le dernier match de la soirée, la Fiorentina s’est imposée 1-3 sur le terrain de Lecce.