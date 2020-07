Percy Tau adresse un message au Club de Bruges et à ses supporters

Percy Tau ne poursuivra pas l'aventure au Club de Bruges et retournera donc à Brighton & Hove Albion où il est encore sous contrat jusqu'en 2022. L'ailier a tenu à faire ses adieux sur son compte Twitter.

"Je tiens à profiter de ce moment pour remercier les joueurs, le staff et les supporters pour ce prêt couronné de succès. Club de Bruges, je te remercie", a écrit Percy Tau.

I’d like to take this moment to say, thank you to the players, technical team, entire staff and supporters for a successful loan spell. @ClubBrugge I thank you 🙏 pic.twitter.com/iLjKySPrTb