🎥 José Mourinho se moque de la prise de poids de Kolo Touré

José Mourinho aime toujours se faire remarquer. Avant la rencontre entre ses Spurs et les Foxes, qui a été remportée par les hommes du Portugais, l'ancien coach de Manchester United n'a pas manqué de se moquer gentillement de Kolo Touré.

Le sujet de la moquerie? Le petit ventre de l'Ivoirien, qui n'est plus aussi en forme que pendant sa carrière de joueur. Une petite remarque de Mourinho qui a bien fait rire Brendan Rodgers.

Jose Mourinho + Kolo Toure + Brendan Rodgers ahead of kick-off today is the trio you never knew you needed... 😂 pic.twitter.com/YxA3zVz1nB