Officiel: un ancien de l'Inter et de l'AC Milan débarque à Mouscron

Deux jours après l'officialisation du rachat, l'Excel s'offre un joueur d'expérience.

Le nom de Matias Silvestre circulait avec insistance du côté de Mouscron, son arrivée a été confirmée ce lundi par le club hennuyer. Le défenseur central argentin, libre de tout contrat, a signé pour deux ans avec l'Excel.

Et il arrive au Canonnier avec beaucoup d'expérience. Désormais âgé de 35 ans, Matias Silvestre évolue en Europe depuis plus de 12 ans. Catane, Palerme, l'Inter, l'AC Milan et Livourne, où il évoluait la saison dernière, figurent notamment sur son CV. Mais c'est avec la Sampdoria qu'il a connu la meilleure période italienne de sa carrière: il a porté le maillot de la Samp' à 132 reprises (pour un but et quatre assists) entre 2014 et 2018.