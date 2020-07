Adil Rami souhaite une bonne fête nationale aux Belges ... avec un pique : "Pas ma faute si vous avez été moins intelligents que nous"

L'ancien international français a souhaité une bonne fête nationale aux Belges dans un post Instagram ... tout en revenant sur le sacre des Bleus au Mondial 2018.

Adil Rami est connu pour son franc-parler et son humour saillant. Libre depuis la résiliation de son contrat avec le FK Sotchi, le joueur est à la recherche d'un club en vue de la saison prochaine.

Dans un post Instagram, le joueur a tenu à souhaiter une bonne fête nationale aux Belges : "Une petite rivalité est née entre la France et la Belgique, et depuis la Coupe du monde je sens qu’il y a beaucoup, beaucoup de rancune, de haine. Mais comme je le dis tout le temps, rivaux mais pas ennemis. Alors je souhaite une bonne fête à tous les Belges", a-t-il déclaré.

Le défenseur n'a pas manqué de revenir sur l'épisode de la demi-finale entre la France et la Belgique lors du Mondial 2018 : "Beaucoup d'amis belges m'ont dit 'on était meilleurs que vous'. Mais ce n'est pas ma faute si vous avez été moins intelligents que nous. Vous aviez une très belle équipe mais nous, on a su s'adapter", avant de conclure "je vous aime énormément les Belges. Gardez la tête froide et le cœur chaud et arrêtez avec cette rancune". Cela a le mérite d'être clair.