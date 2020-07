Angleterre : Trois clubs historiques relégués en D3, WBA remonte en Premier League

L'ultime journée de Championship a livré ses verdicts, et ils sont plutôt tristes : trois clubs historiques du football anglais rejoignent la League One. Pour WBA, c'est le sourire et le retour en PL.

Le point pris par West Bromwich Albion à domicile face à QPR (2-2) suffit à l'ancienne équipe de Romelu Lukaku et Nacer Chadli pour sécuriser la deuxième place, derrière Leeds United déjà sacré, et remonter en Premier League deux saisons après en avoir été reléguée. Le bonheur des Baggies fait le malheur de Brentford, qui perd à domicile contre Barnsley (1-2 à la ... 93e) et devra donc se contenter des barrages pour la montée.

Brentford, Fulham, Cardiff et Swansea pour le dernier ticket

Brentford se disputera le ticket restant pour la Premier League avec Fulham : les Cottagers n'ont pu faire mieux que le nul (2-2) face à un Wigan Athletic relégué (après retrait de 12 points sur tapis vert pour problèmes financiers). Deux autres équipes habituées à la Premier League se disputeront la montée : Cardiff City et Swansea City. Cardiff a battu Hull City, envoyant les Tigers en D3 (3-0), et Swansea a écrasé Reading (1-4).

L'énorme surprise, c'est Nottingham Forest, qu'on pensait en bonne position pour disputer les barrages : écrasé à domicile par Stoke City (1-4), le double vainqueur de Coupe des Clubs Champions manque les playoffs à la différence de buts, dépassé sur le fil par Swansea City.

Charlton en League One

Wigan, Cardiff et Charlton Athletic : voilà les trois relégués de Championship en League One. L'ancien club de Roland Duchâtelet s'est incliné lourdement (4-0) face à un Leeds United sans pitié malgré son titre déjà acquis, et retrouve la D3 un an à peine après avoir réussi à s'en extraire.