Serena Williams et d'autres célébrités vont former une franchise de football féminin aux USA

Serena Williams, pour le monde du sport, mais également les vedettes d'Hollywood Nathalie Portman, Jessica Chastain, Eva Longoria ou encore l'entrepreneuse en jeux vidéo Julie Uhrman ont décidé de s'associer pour lancer une nouvelle franchise de football féminin aux USA, a annoncé ce mardi la NWSL, la ligue américaine féminine de soccer.

Cette équipe sera située à Los Angeles et son nom temporaire est "Angel City". A l'instar du Louisville FC, elle rejoindra les neuf équipes actuelles de la Ligue à compter de 2021. En plus de ces stars étrangères au monde du football, de nombreuses ex-joueuses se sont jointes au projet, telles que Mia Hamm, Julie Foudy et Abby Wambach.

