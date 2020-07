Le retour de la Pro League : Kompany, an 2 - entre impatience et ambitions

Dans quelques semaines, si tout se passe bien, la Jupiler Pro League fera son retour. L'heure pour nous de vous présenter les équipes de cette saison 2020-2021. Place au RSC Anderlecht, 8e de la saison écoulée.

Le fait que l'on remonte le classement de la saison 2019-2020 dans l'ordre nous donne l'impression de parler un peu tôt du RSC Anderlecht : les Mauves ont terminé à une décevante 8e place, déçus par la fin prématurée du championnat - on en était certain à Neerpede, le top 6 pouvait être arraché en dernière minute. Il faudra se contenter d'un rush final satisfaisant, qui a permis aux joueurs de se faire pardonner une saison en demi-teinte.

La saison de transition a bel et bien eu lieu

C'était à prévoir : le très ambitieux projet de Vincent Kompany a pris du temps à se mettre en place et beaucoup doutaient même qu'il survivrait à un début de saison catastrophique, qui a forcé le RSCA à rappeler Frank Vercauteren à la barre. Le navire aura été sauvé du naufrage, mais le vieux briscard n'est pas aussi fringant que le capitaine Kompany, qui a dû prendre du recul.

Vercauteren n'a pas pu sauver les meubles, et la saison 2019-2020 restera comme une grosse déception ... prévisible : des blessures, des erreurs de casting, des jeunes ayant besoin de temps et une philosophie exigeante ont rendu l'an 1 du projet Kompany presque ingérable. La saison de transition attendue a bel et bien eu lieu : les supporters l'ont bien compris et accepté.

L'optimisme et la prudence

L'an 2 devra être celui du retour au premier plan : impossible pour Anderlecht de dire que le club ne visera pas le titre, mais on le fera pour eux - ce que le RSCA doit absolument espérer, c'est revenir à la lutte pour les places européennes, pour ce fameux top 4 synonyme en 2020-2021 de Playoffs. On doute que tout résultat moindre soit estimé suffisant.

Et l'optimisme est de mise : les matchs de préparation ont montré que le jeu était déjà bien en place, sans les errements du début de la saison 2019-2020 ; des joueurs jugés décevants comme Zulj ou Vlap semblent désormais avoir pris une autre ampleur ; les jeunes Doku, Kana et Lokonga ont l'expérience qui leur manquait. Même le cas Nany Dimata, si inquiétant, semble bientôt résolu (avec les points d'interrogation qu'il implique encore).

Reste à voir comment Anderlecht remplacera Nacer Chadli, l'un des atouts offensifs majeurs du club la saison passée : une recrue est à attendre, voire à espérer à ce poste. L'autre incertitude concerne la défense centrale où Kompany est à nouveau blessé : quel duo prendra les rênes, sachant que Marco Kana semble vu comme un 6 par le staff ? Anderlecht travaille dans la sérénité et semble prêt à répondre aux attentes, mais n'a pas résolu tous ses problèmes.