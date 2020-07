Deuxième défaite amicale pour le Sporting de Charleroi

Les Zèbres ont manqué de réalisme au contraire du FC Metz.

Un peu plus d'une semaine après avoir subi la loi de l'AS Saint-Etienne, les Zèbres avaient rendez-vous avec le deuxième adversaire français de leur campagne de préparation. Et ça ne s'est pas mieux passé pour le Sporting de Charleroi à Metz.

Les hommes de Karim Belhocine avaient pourtant pris la rencontre par le bon bout, en mettant la pression sur leurs hôtes messins dès la première des trois mi-temps de cette rencontre de préparation. Mais c'est bien le FC Metz qui a trouvé l'ouverturen en premier, grâce à Thierry Ambrose, à la 51e minute.

Farid Boulaya et Lamine Gueyee ont donné un peu plus de d'ampleur au score dans les deuxième et troisième actes (3-0). Deuxième défaite amicale de la saison du Sporting (3-0) qui affrontera encore le FC Nantes, le 1er août, soit une semaine avant (en principe) la reprise de la compétition.