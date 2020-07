🎥 Dodi Lukebakio en course pour le but de la saison à Berlin

đŸŽ„ Dodi Lukebakio en course pour le but de la saison Ă Berlin

Le Hertha Berlin propose Ă ses supporters de voter pour le plus beau but de la saison et l'attaquant belge fait partie des deux derniers candidats.

Au même titre que Dedryck Boyata, Dodi Lukebakio n'a pas manqué ses débuts avec le Hertha Berlin cette saison, Buteur à sept reprises, et également auteur de sept passes décisives, l'ancien Diablotin a également offert quelques pépites aux supporters du Hertha. Dont ce joli retourné, inscrit au premier tour contre Hoffenheim. Un but qui pourrait lui valoir le trophée honorifique de 'Goal de la Saison du Hertha' que seul Matheus Cunha lui conteste encore. Les supporters berlinois ont jusqu'à dimanche pour voter. #Lukébakio 🆚 #Cunha! In der Hinrunde gab es für euch keinen schöneren Treffer als Dodis Fallrückziehertor. đŸ”„ Den Titel ‚Tor der Hinrunde‘ hat er schon sicher, aber macht er auch jetzt das Rennen? đŸ„‡ Stimmt ab für Euer ‚Tor der Saison‘! ❌



⏩ https://t.co/M1vIkvnVl8#hahohe pic.twitter.com/BouyDkyW69 — Hertha BSC (@HerthaBSC) July 22, 2020 Wir bekommen gar nicht genug von unserem ‚Tor der Rückrunde‘! đŸ€€

Jetzt geht’s um Ganze! đŸ”„ Stimmt ab und macht #Cunhas Treffer zum ‚Tor der Saison‘! 👑



❌ https://t.co/M1vIkv6jWy#hahohe pic.twitter.com/EdBqCKy8MZ — Hertha BSC (@HerthaBSC) July 24, 2020